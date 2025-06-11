Santa María del Páramo homenajea a los 19 matrimonios que han cumplido sus bodas de oro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El pasado día 6 de junio el Ayuntamiento de Santa María del Páramo rindió un sentido homenaje a las parejas del municipio que han compartido más de medio siglo de vida en común. La celebración contó con la participación de 19 matrimonios, algunos de los cuales ya han alcanzado los 60 años de casados e incluso uno de ellos celebró los 65 años de unión.

El acto comenzó con una misa conmemorativa en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción a las 20.30 horas. Posteriormente los homenajeados disfrutaron de una cena con baile, en el transcurso del cual se les entregaron placas conmemorativas como muestra de reconocimiento y gratitud.

Según señala el Ayuntamiento en un comunicado, con este acto el consistorio quiso poner en valor la trayectoria vital y el compromiso de estas parejas, subrayando la importancia de nuestros mayores en la vida social y cultural del municipio. La iniciativa fue recibida con entusiasmo por parte de los participantes, que disfrutaron de una velada entrañable en compañía de familiares y vecinos.