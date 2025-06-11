Oferta de cursos gratuitos sobre digitalización del agua y modernización de regadío
El primero se impartirá este mes en la sede del Páramo Bajo en Bercianos
La empresa leonesa IRiego New Generation ha puesto en marcha un paquete de cursos presenciales y telemáticos gratuitos destinados al intercambio de conocimientos y actividades de formación destinadas al sector agroalimentario. Están destinados a profesionales del sector agroalimentario, estudiantes y técnicos que quieran adquirir conocimientos en la aplicación de nuevas tecnologías en el regadío.
El primero es el de «Digitalización del consumo de agua y sensores» y se centra en la mejora de la gestión del agua, el uso de inteligencia artificial en contadores de agua o los diferentes tipos de sensores y sistemas de telemetría para el control de regadíos. Es presencial y se celebra en la sede de la Comunidad de Regantes del Páramo Medio en Bercianos del Páramo los días 25, 26 y 27 de junio en horario de mañana.
El resto de cursos se celebrarán hasta agosto y ofrecerán formación en temas de digitalización de datos de parcelas, de datos meteorológicos y detección de plagas, uso de drones en análisis de datos y aplicaciones móviles-
Esta formación será impartida principalmente por miembros del equipo técnico de iRiego, a través de la aplicación de innovaciones tecnológicas que buscan una mejor gestión energética y un mayor rendimiento económico y productivo de los cultivos.
La iniciativa forma parte del Programa de Intercambio de Conocimientos y Actividades de Formación e Información destinadas al sector agroalimentario y forestal y están cofinanciados por la Unión Europea y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España. Su objetivo es modernizar la agricultura y las zonas rurales, fomentando la innovación y la digitalización en las zonas agrícolas y rurales mediante la mejora del acceso a la investigación, la innovación, el intercambio de conocimientos y la formación.
La inscripción para el primero de los cursos está abierta y a disposición de las personas interesadas el teléfono de formación 987 799108.