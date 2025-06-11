Oferta de cursos gratuitos sobre digitalización del agua y modernización de regadío

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La empresa leonesa IRiego New Generation ha puesto en marcha un paquete de cursos presenciales y telemáticos gratuitos destinados al intercambio de conocimientos y actividades de formación destinadas al sector agroalimentario. Están destinados a profesionales del sector agroalimentario, estudiantes y técnicos que quieran adquirir conocimientos en la aplicación de nuevas tecnologías en el regadío.

El primero es el de «Digitalización del consumo de agua y sensores» y se centra en la mejora de la gestión del agua, el uso de inteligencia artificial en contadores de agua o los diferentes tipos de sensores y sistemas de telemetría para el control de regadíos. Es presencial y se celebra en la sede de la Comunidad de Regantes del Páramo Medio en Bercianos del Páramo los días 25, 26 y 27 de junio en horario de mañana.

El resto de cursos se celebrarán hasta agosto y ofrecerán formación en temas de digitalización de datos de parcelas, de datos meteorológicos y detección de plagas, uso de drones en análisis de datos y aplicaciones móviles-

Esta formación será impartida principalmente por miembros del equipo técnico de iRiego, a través de la aplicación de innovaciones tecnológicas que buscan una mejor gestión energética y un mayor rendimiento económico y productivo de los cultivos.

La iniciativa forma parte del Programa de Intercambio de Conocimientos y Actividades de Formación e Información destinadas al sector agroalimentario y forestal y están cofinanciados por la Unión Europea y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España. Su objetivo es modernizar la agricultura y las zonas rurales, fomentando la innovación y la digitalización en las zonas agrícolas y rurales mediante la mejora del acceso a la investigación, la innovación, el intercambio de conocimientos y la formación.

La inscripción para el primero de los cursos está abierta y a disposición de las personas interesadas el teléfono de formación 987 799108.