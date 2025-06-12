La Diputación clausura los talleres de magia y teatro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La 34ª edición de los talleres provinciales de teatro, magia y circo echa el cierre tras haber llegado a un total de 44 ayuntamientos de la provincia. El Centro Cívico de Santa María del Páramo ha acogido este martes la gala de clausura, a la que ha asistido el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez, y representantes de los ayuntamientos de Santa María del Páramo y de Hospital de Órbigo. El diputado ha señalado que este tipo de actividades y su aprendizaje «forma parte del crecimiento como personas y es necesario para fomentar la creatividad», de ahí que haya señalado que «la diversión también tiene que ser parte fundamental de la educación y del tiempo libre». «Por eso desde la Diputación de Leon hemos creado diferentes iniciativas para que os desarrolléis, pero también lo paséis bien», ya que la institución ha financiado esta iniciativa con cerca de 110.000 euros. Durante este curso se han desarrollado 48 actividades en las que han participado niñas y niños de la provincia de más de cuatro años.