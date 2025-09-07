La Alubiada popular reparte 700 raciones en la capital paramesa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Alubiada popular ha puesto el punto final a las fiestas patronales: de Santa María del Páramo, que ha consolidado esta cita como una de las más tradicionales del cierre del verano leonés. En el evento se han repartido unas 700 raciones de alubias, según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado, que destaca que vecinos y visitantes se han reunido en torno a los fogones, que han sellado la 16ª edición, de la Feria Multisectorial y Agroalimentaria. El consistorio hace hincapié en «la gran acogida de esta iniciativa, que refuerza la identidad y la tradición del municipio en torno a un plato tan característico de la gastronomía leonesa». La alcaldesa, Alicia Gallego, ha participado en el reparto de las raciones y ha mostrado su satisfacción por la participación en este evento y por «el ambiente de convivencia y disfrute que estamos viviendo estos días en nuestro pueblo, que una vez más se convierte en un punto de encuentro para miles de personas». «La alubiada forma parte de un completo programa de fiestas patronales que combina tradición, gastronomía, cultura y diversión para todas las edades, y que está contribuyendo a llenar las calles de Santa María del Páramo con un ambiente festivo y acogedor», concluye el comunicado. Este año la feria ha variado para atraer un público más profesional y potenciar el sector agrícola en la zona multisectorial.