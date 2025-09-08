Santa María del Páramo cierra con éxito su feria multisectorial y agroalimentaria

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Santa María del Páramo cerró este domingo la 64 edición de la Feria Multisectorial y Agroalimentaria 2025. Un evento que en esta ocasión se prolongó un día más y que ha recibido a más de 20.000 visitantes.

El evento que ya es una tradición en las Fiestas Patronales de la localidad ha contado con dos zonas diferenciadas, la zona multisectorial, y la zona agroalimentaria y de artesanía. Este nuevo formato ha permitido dar mayor protagonismo al sector agrícola y facilitar la interacción entre empresas, expositores y público profesional, reforzando así el papel de esta Feria como referente del noroeste español en innovación, maquinaria, semillas y tecnología agraria.

La parte agroalimentaria y artesanal, contó con mayor afluencia de visitantes que llegaron no solo de la comarca paramesa, sino también de la provincia y comunidades limítrofes, además de la participación de la localidad portuguesa hemanada de Vila Flor, que volvió una año más a dar el acento internacional al evento, según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado.