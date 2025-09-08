Diario de León

Santa María del Páramo cierra con éxito su feria multisectorial y agroalimentaria

El Ayuntamiento calcula que han pasado 20.000 visitantes

Una zona de la feria multisectorial de Santa María.

Una zona de la feria multisectorial de Santa María.dl

Santa María del Páramo cerró este domingo la 64 edición de la Feria Multisectorial y Agroalimentaria 2025. Un evento que en esta ocasión se prolongó un día más y que ha recibido a más de 20.000 visitantes.

El evento que ya es una tradición en las Fiestas Patronales de la localidad ha contado con dos zonas diferenciadas, la zona multisectorial, y la zona agroalimentaria y de artesanía. Este nuevo formato ha permitido dar mayor protagonismo al sector agrícola y facilitar la interacción entre empresas, expositores y público profesional, reforzando así el papel de esta Feria como referente del noroeste español en innovación, maquinaria, semillas y tecnología agraria.

La parte agroalimentaria y artesanal, contó con mayor afluencia de visitantes que llegaron no solo de la comarca paramesa, sino también de la provincia y comunidades limítrofes, además de la participación de la localidad portuguesa hemanada de Vila Flor, que volvió una año más a dar el acento internacional al evento, según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado.

