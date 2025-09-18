Este sábado se celebra el Día de la Bici en Santa María

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo, con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, organiza este sábado día 20 de septiembre la vigésima edición del Día de la Bici, que después de tres años y cambiando el mes de celebración vuelve a programarse para deleite de todos los participantes.

La hora de inicio de la actividad está prevista para las 17.30 con las inscripciones en le Plaza de la Fuente, de manera que la hora de salida será a las 18.30 horas para recorrer las calles de la localidad y así llegar a las 19.15 horas al Bosque Creciente, situado en la carretera LE-413, en la salida hacia Laguna Dalga.

Desde el Ayuntamiento se informa de que el evento está abierto a todas las edades y personas que quieran disfrutar de una tarde agradable en bicicleta por las calles de la localidad. Al finalizar el recorrido se obsequiará con avituallamiento.