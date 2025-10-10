Arrancan las Escuelas Deportivas de Santa María con 500 inscritos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El pasado 1 de octubre comenzaron las Escuelas Deportivas Municipales de Santa María del Páramo, un programa consolidado que este año reúne a casi 500 personas inscritas en sus distintas disciplinas, procedentes tanto del municipio como de otros puntos de la comarca.

En total, se ofrecen 15 modalidades deportivas dirigidas a jóvenes y adultos, con el objetivo de fomentar la práctica del deporte como hábito saludable y promover la convivencia a través de la actividad física.

Hasta la fecha, se han inscrito 247 jóvenes en las 10 modalidades deportivas ofertadas para esta franja de edad. Las más numerosas son Gimnasia Rítmica (34 participantes), Minideporte (31), Patinaje (31), Baloncesto (25), Deportes Autóctonos (25), Fútbol (24), Tenis de Mesa (22), Ajedrez (10) y Pelota Mano (6).

Las Escuelas Deportivas para adultos cuentan ya con 252 inscritos, distribuidos en Gimnasia de Mantenimiento (69), Gimnasia Tercera Edad (68), Yoga (47), Pilates (50) y Pádel (18), modalidades que registran una alta demanda cada año.

El Ayuntamiento recuerda que las inscripciones siguen abiertas para aquellos grupos que aún no han completado sus plazas. Las personas interesadas pueden acudir a las oficinas municipales o llamar al 987 350 000. Toda la información y documentación está disponible en la página web del Ayuntamiento.

Desde el Ayuntamiento de Santa María del Páramo se valora muy positivamente el alto número de participantes y se espera que las cifras sigan aumentando en las próximas semanas. El Consistorio destaca su apuesta firme por el deporte como medida saludable en todas las etapas de la vida, y reafirma su compromiso de mejorar y potenciar las distintas modalidades deportivas ofertadas.