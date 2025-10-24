La Junta Vecinal de La Antigua rehabilitará la Casa del Pueblo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta Vecinal de La Antigua, en la provincia de León, va llevar a cabo un proyecto de rehabilitación integral de la Casa del Pueblo de la localidad, con el objetivo de dotar al municipio de un espacio de reunión y socialización para sus vecinos. La inversión total destinada a la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución asciende a 54.412,04 euros.

Esta actuación se enmarca dentro de la línea de subvenciones Casa Cultura Rural destinada a Entidades Locales en municipios de menos de 20.000 habitantes 2024, promovida por el Instituto Leonés de Cultura (ILC) de la Diputación de León y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en julio de 2024.

La Casa del Pueblo, ubicada en la Calle Mayor, número 9, es un edificio de dos plantas que se encontraba en un estado significativo de abandono. La rehabilitación se ha planificado en distintas fases para su completa recuperación. Actualmente, la planta baja ya ha sido rehabilitada, contando con nuevo solado y paredes, un forjado intermedio completamente nuevo y carpintería exterior renovada.

Las próximas fases de las obras se centrarán en la mejora de la eficiencia y habitabilidad del inmueble. Está prevista la sustitución completa de la cubierta, a la que se dotará de aislamiento térmico, y el trasdosado de la planta superior con aislamiento interior. Además, se adecuarán las instalaciones de electricidad de la primera planta.

La finalidad principal de la Junta Vecinal de La Antigua con esta rehabilitación es la de crear un local que sirva como punto de encuentro para la comunidad, donde poder desarrollar diversas actividades culturales, sociales y de recreo, revitalizando así la vida social del municipio. La convocatoria de ayudas ha beneficiado a otra veintena de proyectos en sendas localidades de la provincia, con un presupuesto cercano al millón de euros.