Talleres entorno a los libros en Santa María del Páramo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Con motivo del Día de las Bibliotecas el Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha organizado diversas actividades culturales y formativas dirigidas a vecinos de todas las edades.

Este viernes se ha celebrado un Taller didáctico sobre conversación y recuperación de la indumentaria tradicional y, por la tarde, los niños nacidos entre 2018 y 2019 han participado en la Activiteka especial del Día de las Bibliotecas. Asimismo el próximo lunes 27 de octubre a las 12.00 horas, en el aula de informática del Centro Cívico, se celebrará una nueva convocatoria de examen para la certificación de competencias digitales en nivel básico y medio. Las inscripciones pueden realizarse hasta el sábado 25 de octubre a través de la web https://tucerticyl.es. También se encuentran abiertas las inscripciones para el programa formativo «Redprendiendo en mi pueblo» de la UNED, un taller gratuito que se desarrollará todos los martes por la tarde, entre noviembre y mayo, en el Centro Cívico de la localidad.