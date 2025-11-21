Santa María vuele a superar la barrera de los tres mil habitantes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo inicia una nueva campaña de empadronamiento en este último periodo del año dirigida a todas aquellas personas que residen en el municipio de forma permanente o la mayor parte del año, y sin embargo no están inscritos en el Padrón Municipal.

Aunque el municipio ha superado nuevamente los 3.000 habitantes, y cuenta en la actualidad con 3.019 vecinos empadronados, el equipo de gobierno considera esencial mantener acciones de concienciación que fomenten el registro. El empadronamiento sigue siendo un elemento clave tanto para garantizar derechos individuales como para asegurar una financiación adecuada que permita ofrecer servicios de calidad, según explican fuentes municipales.

Cualquier persona que se inscriba en el Padrón Municipal adquiere la condición de vecino y, con ella, derechos y deberes cívicos, como son el acceso al sistema sanitario, al sistema educativo o a diversos trámites de regularización administrativa. Además el empadronamiento permite disfrutar de múltiples beneficios municipales, entre ellos: prioridad en la participación de actividades organizadas en el municipio, acceso preferente a los viajes del Imserso, ayudas escolares y a la natalidad, o prioridad en la adjudicación de plazas de guardería, entre otros.

Bajo el eslogan «¡Tú haces Santa María!», el Ayuntamiento pretende reducir el número de residentes no empadronados y recordar la importancia de este trámite, que aporta ventajas tanto a los propios vecinos como al conjunto del municipio, al permitir captar mayores recursos económicos y reforzar los servicios públicos.