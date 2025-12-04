Zuares celebra cuatro días de fiestas con mucha música
Zuares del Páramo celebra cuatro días de fiestas cargados de música y diversión. El pistoletazo de salida de los festejos será hoy viernes con el pregón, certamen de sopas de ajo, actuación de la orquesta Expansión y concierto de Alazan. El programa festivo se prolongará hasta el lunes, día 8, cuando se celebrará una misa y un campeonato de brisca, entre otras actividades. La música será una de las grandes protagonistas en Zuares del Páramo, que también podrá disfrutar del ritmo de la orquesta Radar y de la disco On fire. Para los asistentes a las fiestas en esta localidad del Páramo se ha preparado una barra y una carpa, además de bingo.