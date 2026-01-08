Santa María reparte 10.200 euros en ayudas escolares entre 149 familias

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo, en su firme apuesta por las políticas públicas sociales en materia educativa, ha procedido al abono de las ayudas escolares correspondientes al curso 2025/2026. Estas ayudas fueron aprobadas en la Junta de Gobierno celebrada el pasado 2 de enero de 2026 y se enmarcan dentro de la estrategia del equipo de gobierno de UPL para apoyar a las familias y favorecer la fijación de población en el municipio. Un total de 149 familias empadronadas en Santa María del Páramo se han beneficiado de esta línea de ayudas, destinadas a colaborar en los gastos derivados de la adquisición de material escolar. La cuantía total abonada asciende a 10.225,67 euros y alcanza a los distintos niveles educativos: educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional. Además del apoyo directo a las economías familiares, estas ayudas tienen un impacto positivo en el comercio local, ya que el importe concedido puede destinarse a establecimientos del municipio. De este modo, el Ayuntamiento contribuye también al fortalecimiento del pequeño comercio de calidad y proximidad, generando un retorno directo en la economía local. Como novedad destacada para este ejercicio, el Ayuntamiento de Santa María del páramo ha incluido en los presupuestos municipales de 2026 la creación de una beca extraordinaria de 500 euros, cuya convocatoria comenzará a elaborarse en las próximas fechas. Con esta iniciativa, el equipo de gobierno pretende otorgar un valor especial al esfuerzo educativo y reforzar su compromiso con la juventud y el futuro del municipio. El listado definitivo de las ayudas concedidas puede consultarse tanto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento como en la sede electrónica municipal. Estas actuaciones se suman al conjunto de medidas impulsadas por el Ayuntamiento en beneficio de los vecinos y vecinas de Santa María del Páramo, fruto de unas políticas públicas sociales que persiguen mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, apoyar al comercio local y consolidar un proyecto de municipio atractivo para las familias y la población joven.