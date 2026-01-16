Santa María del Páramo calienta motores para Carnaval

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha presentado la programación del Carnaval para este año, que bajo el lema ¡¡Vive el Carnaval en Santa María del Páramo!! Acogerá una gran afluencia de público, carrozas, y charangas.

La programación transcurrirá entre los días 14 al 19 de febrero, en los que como cada año habrá un gran desfile de carrozas, grupos y personas a los que acompañarán las tradicionales charangas, una gran chocolatada popular para todos los participantes y una sardinada popular como cierre de los carnavales 2026 con el tradicional entierro de la sardina.

El sábado 14 de febrero tendrá lugar a partir de las 17.30 horas, con salida desde la estación de autobuses, el Gran Desfile de Carnaval 2026. Un año más, el ayuntamiento apuesta con bonificaciones de 250 euros por carroza con equipo de sonido, para que la fiesta de carnaval esté llena de luz, color y poder disfrutar de unos días muy divertidos cargados del ingenio de muchos trajes de carnaval acompañados por charangas. Finalizará el desfile de carnaval del sábado en el polideportivo municipal con una gran chocolatada popular con bizcochos gratuita para todos los asistentes.

El desfile infantil será el lunes día 16 de febrero a las 17.30 horas, con salida desde La Plaza de La Fuente, finalizando en el pabellón municipal con hinchables gratuitos para todos los niños y niñas.

La programación finaliza el miércoles 18 de febrero con la tradicional sardinada (con reparto de 45 kilos de sardinas y bebida) y entierro de la sardina a partir de las 20:00 horas, con salida desde la Plaza Mayor y fin del recorrido en el parking municipal de Santa María del Páramo. Recordar que durante las vacaciones está a disposición la Ludoteca de Carnaval los días 16 y 17 de febrero para nacidos desde 2013 al 2022, con inscripciones en el Ayuntamiento o desde la App de deportes a partir del 19 de enero de 2026, siempre apostando por la conciliación familiar para un equilibrio entre la vida laboral y personal. Desde el equipo de gobierno se invita a todos y cada uno de los amantes del carnaval a visitar Santa María en estas fechas.