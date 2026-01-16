Desierto el concurso del centro médico en Fojedo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El concurso para la construcción del futuro centro médico en Fojedo del Páramo ha quedado desierto, al no presentarse ofertas al procedimiento de licitación impulsado por el Ayuntamiento de Villadangos del Páramo.

El proyecto contempla la rehabilitación de un inmueble de uso residencial, situado en la calle del Medio de la localidad, con el objetivo de adecuarlo como consultorio médico. El edificio se asienta sobre una parcela de 150 metros cuadrados, que será adaptada para prestar servicios sanitarios a los vecinos de la pedanía.

Según consta en la Plataforma de Contratación del Estado, el presupuesto base de licitación ascendía a 86.649 euros, con un plazo de ejecución de seis meses desde el inicio de las obras. La obra tendrá que volver a licitarse.