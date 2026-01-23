Villadangos adjudica las obras de la tercera fase del Museo del Ferrocarril

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Villadangos del Páramo ha formalizado la adjudicación de la tercera fase de las obras de rehabilitación de la antigua estación de viajeros, un paso definitivo para la culminación del futuro Museo del Ferrocarril y de Modelismo Ferroviario. Esta nueva etapa del proyecto cuenta con una inversión que ronda los 195.000 euros y se centra en la adecuación final de los espacios internos, tras haber completado con éxito las fases previas de consolidación estructural y tratamiento de la envolvente exterior del edificio histórico.

Los trabajos adjudicados contemplan la ejecución de los acabados interiores, incluyendo la instalación de sistemas de climatización eficiente, la iluminación técnica adaptada a la exhibición museística y la carpintería final. Asimismo, esta fase permitirá habilitar las salas destinadas a la biblioteca especializada y las zonas de exposición donde se ubicarán las maquetas funcionales y el archivo documental, elementos que convertirán a este centro en un referente para investigadores y aficionados al patrimonio ferroviario de todo el noroeste español.

La iniciativa se desarrolla en estrecha colaboración con la Asociación Ferroviaria Cultural Reino de León, cuya labor de asesoramiento técnico y aportación de fondos históricos resulta fundamental para dotar de contenido al museo. El proyecto no solo busca preservar la memoria del ferrocarril en la provincia, sino también recuperar una pieza clave del patrimonio industrial de Villadangos, transformando un edificio que se encontraba en desuso en un motor de dinamización cultural y turística para la localidad y su comarca.

Esta adjudicación se integra en un plan de actuación más amplio que ha transformado el entorno del barrio de la estación, donde ya se han realizado importantes inversiones en urbanización.