Santa María del Páramo conmemora este viernes el Día de la Mujer con un manifiesto

Santa María del Páramo celebra este viernes la conmemoración del Día Mundial de la Mujer, cuya jornada se iniciará a las 12.00 h en la Plaza Mayor con la lectura de un manifiesto reivindicativo. El acto forma parte del programa de actividades del municipio, que continuará por la tarde con la apertura del Espacio Joven en el Centro Cívico «Magdalena Segurado» a las 18.30 horas, seguido de la representación teatral «En la punta de la lengua» de la compañía La Imaginación Teatro, enmarcada en los Circuitos Escénicos de Castilla y León a las 19:00 h.

La oferta teatral continuará el sábado 7 con la 2ª Muestra de Teatro «Páramo a Escena", que presentará la obra «Salud, Dinero y Amor» a beneficio de la Asociación Activos y Felices. Tras el fin de semana, la actividad literaria tomará el relevo el lunes 9 con la reunión del Club de Lectura Infantil «Alas de Papel». Además, entre el lunes 9 y el jueves 12, el aula de informática del Centro Cívico acogerá un curso gratuito sobre la aplicación de la Inteligencia Artificial en los negocios, impartido por Cibervoluntarios para un grupo mínimo de ocho participantes. La próxima semana, la Plaza Mayor recibirá la visita de la Oficina Móvil de Intervención de Armas de la Guardia Civil el martes 10 en horario de mañana. El viernes 13 se centrará en el sector primario con una jornada técnica sobre «Ganadería Extensiva» de 10.30 horas a 14.00 horas, complementada por la tarde con una nueva sesión del Espacio Joven. El fin de semana concluirá con «Santa María en Ruta» que recorrerá la Ribera del Omaña.