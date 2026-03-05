El programa de rutas de senderismo de Santa María del Páramo viaja a Zamora y Asturias

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha dado a conocer la nueva programación de ciclo de senderismo «Santa María en Ruta 2025». El acto de presentación, celebrado en el Centro Cívico de la localidad, contó con la intervención del concejal de Deportes, Omar Sabaria, y el técnico municipal del área, Santiago Miguélez, quienes desgranaron los detalles de una iniciativa que alcanza ya su decimoséptima edición plenamente consolidada en la agenda deportiva local. También se reconoció públicamente a Nicolás Riesco Villaestrigo, quien ha logrado el hito de superar las 100 rutas realizadas con el Ayuntamiento.

El programa para este año consta de un total de ocho rutas que se desarrollarán entre los meses de marzo y noviembre. Aunque el calendario tiene como escenario principal la provincia de León, la organización ha incluido incursiones en entornos de Asturias y Zamora.

El calendario de actividades comenzará el 14 de marzo con una marcha por la Ribera del Omaña, a la que seguirá el 11 de abril la ruta de los Molinos del río Boeza en El Bierzo. Durante el mes de mayo, concretamente el día 9, los senderistas visitarán el Lago de Isoba y el Hayedo Tronisco en el Alto Porma. De cara al verano, el programa se traslada a Asturias con dos citas: el 6 de junio para realizar el trayecto Vegarada – Foces del río Pino y el 25 de julio para recorrer la Senda costera de Cadavedo.

Tras el paréntesis estival, la actividad se retomará el 26 de septiembre en el Embalse Vega de Conde, en la comarca de Sanabria. Las últimas citas del año tendrán lugar el 17 de octubre, con el trayecto entre Casasuertes y Portilla de la Reina en la zona de Riaño, y finalizarán el 7 de noviembre con la Ruta de los Cortines, regresando de nuevo a la comarca de El Bierzo.

Finalmente, durante el acto de presentación se rindió un emotivo homenaje a la constancia de los participantes. En concreto, se reconoció públicamente a Nicolás Riesco Villaestrigo, quien ha logrado el hito de superar las 100 rutas realizadas con el Ayuntamiento. De las 116 marchas organizadas por el municipio a lo largo de estos 16 años de trayectoria, Nicolás ha participado en la gran mayoría, convirtiéndose en un ejemplo de compromiso, dedicación y disfrute de esta actividad municipal.