Los alumnos de las Escuelas Deportivas Municipales reciben la nueva equipación

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha hecho entrega de una camiseta y sudadera a todos los nuevos alumnos de sus Escuelas Deportivas Municipales de jóvenes y una camiseta a las Escuelas Deportivas de Adultos del curso 2025/2026 en un acto al que han asistido la alcaldesa, Alicia Gallego y el concejal de Deportes, Omar Sabaria.

Año tras año las Escuelas Deportivas de Santa María van aumentando el número de participantes, llegando en esta edición a los 576 inscritos, 59 más que en la edición anterior. Este año se han ofertado 16 modalidades deportivas, 11 para jóvenes con 283 deportistas y 5 modalidades de adultos con 293 inscritos.

Un año más las Escuelas Deportivas Municipales con mayor número de inscritos han sido Gimnasia Rítmica (41), Atletismo (38) y Minideporte y Patinaje con (32). Por su parte en las Escuelas Deportivas de Adultos destaca Pilates con 77 inscritos, Gimnasia de Mantenimiento (72) y Gimnasia 3ª Edad (70).

Como novedad este curso se han ofertado las modalidades de Tenis de Mesa y Escalada, teniendo una gran participación, y se han ampliado a cinco los grupos de pilates para adultos.

Apoyo al deporte base

Desde el Ayuntamiento del Ayuntamiento de Santa María del Páramo se viene apostando año tras año de una manera decidida por el deporte de base, y porque todos sus habitantes, tanto de la localidad como de la comarca del Páramo puedan practicar cualquier tipo de deporte o actividad física, y que suponga desde las primeras edades hasta las personas de más edad la incorporación en el día a día de hábitos saludables como son la práctica de cualquier tipo de actividad deportiva.