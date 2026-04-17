Catastro actualiza la clasificación de suelos en Astorga y abre un periodo de alegaciones

A lo largo de este año habrá una segunda fase.dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Gerencia Territorial del Catastro de León ha iniciado un procedimiento para actualizar la clasificación de determinados terrenos en Astorga, con el objetivo de adaptarlos al planeamiento urbanístico vigente aprobado en 2023.

Esta actuación supondrá que varias parcelas que hasta ahora figuraban como suelo rústico pasen a ser consideradas de naturaleza urbana, en línea con la normativa actual. La modificación tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024.

Dentro de este proceso, se ha abierto un trámite de audiencia dirigido a los titulares de las fincas afectadas, que permanecerá activo entre el 16 y el 30 de abril de 2026. Durante ese periodo, los interesados podrán consultar la documentación y presentar alegaciones en la sede de la Gerencia Territorial del Catastro de León, trámite que se realizará exclusivamente de forma presencial, aunque también está anunciado en la Sede Electrónica del Catastro.

Una vez finalizado el plazo, está previsto que en mayo se proceda a la notificación individualizada a los propietarios de las 257 fincas incluidas en esta fase.

Este año habrá una segunda etapa, que abordará la revisión inversa de algunos suelos urbanos, que pasarán a ser rústicos.