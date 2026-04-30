Orgullo en Santa María por los campeones del IES Valles del Luna

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El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha recibido este 29 de abril en el Salón de Plenos a los alumnos del IES Valles del Luna tras proclamarse vencedores de la Liga de Debate de Castilla y León. El acto ha servido para reconocer el trabajo del alumnado, el profesorado y el equipo directivo del centro.

La alcaldesa, Alicia Gallego, y la concejal de Educación, María del Carmen Mazariegos, trasladaron su orgullo por el logro y destacaron la importancia de fomentar iniciativas educativas que impulsen el talento joven, subrayando el papel del instituto como referente formativo en la comarca.

El equipo logró el título tras superar la fase provincial y la previa a la final, en una edición con 48 centros participantes en Bachillerato. Los alumnos ganadores fueron Marcos Flecha, Elsa Verdejo, Sara Casado, Flavio Esteban, María Victoria González y Urko Miguélez.

Como campeones autonómicos, representarán a Castilla y León en la Copa LEDU preuniversitaria, que se celebrará del 27 al 29 de junio en Madrid.