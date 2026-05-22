Santa María del Páramo se vuelve verde para visibilizar la enfermedad de Lyme

El consistorio de ha iluminado de verde del 17 al 21 de mayo.dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha iluminadO de color verde la fachada de la Casa Consistorial entre los días 11 y 21 de mayo de 2026 con motivo de la celebración del Día Mundial de la Enfermedad de Lyme, celebrado el pasado 17 de mayo.

Con esta iniciativa, el consistorio quiso mostrar su apoyo y concienciar a la población sobre esta enfermedad infecciosa causada por una bacteria transmitida a través de la picadura de garrapatas infectadas. La acción también buscó dar visibilidad a las personas afectadas y destacar la importancia de avanzar en la investigación, el diagnóstico precoz y la atención sanitaria.

La enfermedad de Lyme suele manifestarse inicialmente con síntomas como sarpullidos en la piel, fiebre, dolor de cabeza o fatiga. Sin embargo, si no se detecta y trata a tiempo, la infección puede extenderse y afectar a las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso. Los especialistas recuerdan que un tratamiento temprano resulta fundamental para favorecer una recuperación rápida y evitar complicaciones posteriores.

Con el encendido especial de su fachada, el Ayuntamiento de Santa María del Páramo se unió así a la campaña internacional de sensibilización promovida con motivo de esta jornada mundial dedicada a la enfermedad de Lyme.