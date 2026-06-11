El Ayuntamiento iluminará su fachada de rojo por el Día del Donante

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El Ayuntamiento de Santa María del Páramo iluminará este fin de semana la fachada de la Casa Consistorial de color rojo con motivo del Día Internacional del Donante de Sangre, que se celebra el próximo 14 de junio, en un gesto de apoyo y reconocimiento a todas las personas que, de manera altruista y solidaria, contribuyen a salvar vidas a través de sus donaciones.

Con esta iniciativa, el Consistorio pretende dar visibilidad a la importancia de la donación de sangre, un acto voluntario que, aunque nace del compromiso individual de cada donante, constituye un recurso estratégico imprescindible para el funcionamiento y la sostenibilidad del sistema público de salud.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que la disponibilidad de sangre y hemoderivados resulta esencial para atender intervenciones quirúrgicas, tratamientos médicos, urgencias y numerosas situaciones clínicas que dependen de las donaciones para poder ser atendidas con garantías.

La iluminación especial de la fachada también busca sensibilizar a la población sobre la necesidad de incorporar nuevos donantes y favorecer el relevo generacional, con el objetivo de asegurar que este recurso vital nunca falte.