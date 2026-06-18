Santa María del Páramo analiza el tráfico para ampliar su polígono

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo llevará a cabo en los próximos días un estudio de tráfico y movilidad en el municipio y sus accesos, dentro de la documentación técnica necesaria para el proyecto de ampliación del Polígono Industrial «El Páramo».

Esta actuación se enmarca en el expediente iniciado por el Pleno municipal en marzo de 2026 para la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales, con el objetivo de ampliar un polígono cuya capacidad actual se encuentra prácticamente agotada. La propuesta contempla la incorporación de 187.000 metros cuadrados de nuevo suelo industrial al noroeste del casco urbano, junto a importantes mejoras en infraestructuras como 1.800 plazas de aparcamiento, una zona específica para camiones, carril verde, carril bici y un nuevo acceso desde la carretera LE-6523.

Con el fin de evaluar la capacidad de la red viaria para absorber el incremento de tráfico previsto, se instalarán seis cámaras de lectura automática de matrículas (ANPR) en cinco puntos estratégicos del municipio. Estos dispositivos permitirán registrar de forma automatizada el volumen de tráfico, la composición de vehículos, los horarios de mayor circulación y los patrones de origen y destino.

Los puntos de control estarán situados en las principales vías del municipio, incluyendo las carreteras autonómicas CL-621 y CL-622, así como la LE-6523, eje clave para el futuro acceso al área de ampliación y su conexión con la red de alta capacidad.

Además, se realizarán grabaciones de tráfico en dos itinerarios que conectan Santa María del Páramo con la autovía A-66 (Ruta de la Plata), con el objetivo de analizar tiempos de recorrido, nivel de servicio y comportamiento del tráfico en estos trayectos estratégicos para la actividad industrial y logística.

El estudio busca obtener un diagnóstico técnico riguroso que permita evaluar la capacidad de las infraestructuras actuales, medir el impacto del futuro crecimiento industrial, proponer mejoras o alternativas en caso necesario e identificar las horas punta y movimientos predominantes en los accesos al municipio.

El Ayuntamiento garantiza que todos los datos recogidos serán tratados de forma anónima y agregada, cumpliendo estrictamente la normativa de protección de datos.