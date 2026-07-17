Villadangos del Páramo reforma su alumbrado público

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Villadangos del Páramo ha sacado a licitación las obras de reforma del alumbrado público del municipio con un presupuesto base de 314.408,93 euros, IVA incluido.

El proyecto tiene un valor estimado de 259.842,09 euros y un plazo de ejecución de un mes, según se recoge en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La actuación prevista se tramita mediante procedimiento abierto simplificado y tiene carácter urgente. Su objetivo de mejorar la red de iluminación del término municipal, así como mejorar la eficiencia energética del municipio.

Algunos plazos

Las empresas interesadas en estas actuaciones pudieron presentar sus ofertas hasta el 26 de junio de 2026. La adjudicación se realiza atendiendo principalmente al criterio económico, que tiene un peso del 90% de la puntuación total. El 10% restante corresponde a un criterio medioambiental.

El contrato no cuenta con financiación procedente de fondos europeos y contempla la posibilidad de subcontratación en los términos establecidos en el pliego de condiciones.