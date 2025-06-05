La Semana del Mayor ofrece un amplio programa de actividades y recuerdos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Valencia de Don Juan se convierte por unos días en una ciudad centrada en las personas mayores, para las que ha preparado charlas y actividaes de su interés. Y es que la Semana del Mayor del municipio coyantino comienza el próximo lunes, 9 de junio, con un filandón que, bajo el título ‘Tus vivencias, nuestras enseñanzas, diálogos intergeneracionales’, dará voz a los testimonios de personas mayores. La cita, moderada por Raquel Meléndez, comenzará a las 18.30 horas para dar paso a un concierto: ‘Canciones de siempre en clave de recuerdos y felicidad’ en el salón de actos de los Agustinos.

El martes se celebrará una jornada de formación en la que se enseñará la fotografía con móviles y el funcionamiento de Canva, una aplicación para hacer diseños. Será a las 17.30 horas en el centro de FP María Auxiliadora Salesianas. La excursión a la montaña oriental llegará el miércoles, cuando tendrá lugar una jornada cultura y de ocio en Riaño. ‘Voces en red’ es el título de la charla impartida el jueves por Cruz Roja en el Espacio del Mayor y el mimso día, pero a las 18.00 horas se abordará otro tema de actualidad: abuso y maltrato en la vejez. La Semana del Mayor de Valencia de Don Juan se despedirá con un concurso de baile y un chocolate para todos los asintentes el viernes a las 18.00 horas. De esta forma, se pone el broche final a cinco días en los que las personas de más edad serán las protagonistas de un amplio programa de actividades.