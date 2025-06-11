GAM contratará en dos años a 46 alumnos de FP

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco, ha visitado este miércoles las instalaciones de la empresa GAM Training Apoyo y Formación, ubicada en Villamañán, donde se está desarrollando un proyecto de formación profesional específica con compromiso de contratación dirigido a un total de 45 trabajadores. En la convocatoria anterior de este programa se llevó cabo la formación de otros 42 alumnos y la posterior incorporación de 22 de ellos a su plantilla. De este modo la empresa leonesa va a formar a un total 87 trabajadores contratando a 46 de ellos, en los últimos dos años.

Según señala la Junta en un comunicado, este programa tiene la doble finalidad de mejorar la formación de trabajadores en situación de desempleo y facilitar su acceso al empleo con la cualificación profesional adaptada al puesto de trabajo que va a desarrollar. Para ello, el Ecyl financia acciones de formación profesional que respondan a las necesidades reales de las empresas y en el seno de las mismas, con cursos específicos que conllevan el compromiso de contratación laboral de, al menos, un 50 % de los alumnos participantes.

Durante la visita, Jesús Blanco ha podido conocer el proyecto formativo que está desarrollando la empresa con el apoyo económico de la Junta de Castilla y León a través de una subvención de 127.800 euros para llevar a cabo tres acciones formativas de «Capacitación de Operarios Mecánicos para Planta de Refabricación de Maquinaria». Estas acciones, de 240 horas de duración cada una (200 teóricas y 40 prácticas), están programadas para formar a 45 alumnos en las instalaciones de la empresa e incluye el compromiso de contratación de 24 de estos alumnos (8 por cada acción formativa).

El gerente del Ecyl ha destacado que la formación para el empleo debe servir para mejorar la necesaria cualificación profesional de los trabajadores y ha valorado el programa de formación con compromiso de contratación como una herramienta eficaz para conectar la formación con el empleo real contribuyendo a acoplar las necesidades de las empresas y la cualificación del capital humano, lo que contribuye a mejorar las oportunidades de empleo y la competitividad de las empresas.

Blanco también ha puesto en valor el proyecto formativo de esta empresa como un ejemplo significativo del impacto de las políticas activas de empleo en el medio rural. Ha calificado de «admirable» que una iniciativa centrada en la producción circular y el reciclaje, con el desarrollo de una planta de refabricación de maquinaria, se lleve a cabo en una pequeña localidad como Villamañán.