La planta de biometano de San Millán ya tiene licencia ambiental

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castila y León ha concedido la licencia ambiental para la planta de valorización de residuos para la producción de biometano, en el término municipal de San Millán de los Caballeros, promovido por Biorig Energy San Millán.

Se trata de un proyecto pionero en el desarrollo del biometano en España, que contará con una capacidad de producción de 119 GWh, equivalente al consumo de casi 21.000 hogares. Esta instalación cuenta con una inversión que ronda los 35 millones de euros, y contribuirá al desarrollo económico del municipio con la creación de 100 empleos durante su fase de construcción y 35 directos e indirectos durante su operación.

San Millán de los Caballeros contará con nueve digestores, cada uno con un diámetro de 35 metros, una altura de 8 metros y un volumen efectivo unitario de 6.400 m³. Esta instalación valorizará un máximo de 198.000 toneladas de residuos agroganaderos al año (purines, paja y estiércoles) y devolverá a la comunidad agrícola de la comarca 211.000 toneladas al año de fertilizante orgánico CFP3 homologado por la directiva de la UE2019/1009.

La planta estará impermeabilizada en las zonas de tratamiento de residuos para evitar vertidos o filtraciones, cuenta con sistemas de reutilización de aguas para evitar el consumo de agua externa y tiene sistemas de detección y prevención de olores. Se espera que el proyecto esté operativo en 2026.