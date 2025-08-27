El viernes 29 la preinscripción de las escuelas deportivas de Valencia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este viernes 29 de agosto finaliza el plazo de preinscripción para las escuelas deportivas municipales, que ofertarán varios deportes. Los nacidos en 2019 (1º de Primaria) pueden inscribirse en Ajedrez, Fútbol Sala, Natación y Patinaje. Para los nacidos en 2018 (2º de Primaria) se ofrece Atletismo. Los nacidos en 2017 (3º de Primaria) tienen opciones como Baloncesto/Minibasket, Salvamento y Socorrismo y Tenis de Mesa. Pádel está disponible para los nacidos en 2016 (4º de Primaria). Por otro lado, los nacidos en 2020 (2º de Infantil) pueden optar por Gimnasia Rítmica, mientras que Taekwondo está abierto para los nacidos a partir de 2021. La preinscripción para Escalada Deportiva se gestiona con Naturocio, contactando al 617.17.66.44. La actividad se organiza por edad, con un horario para niños de 4 a 7 años los martes y otro para mayores de 8 años los jueves.

Se reservarán un total de 4 días hábiles para que los preinscritos formalicen su matrícula en septiembre. La formalización de la matrícula y la definición de los horarios finales dependen del número de preinscripciones recibidas. Tras el periodo prioritario, se abrirá un plazo para aquellos que no realizaron la preinscripción, si quedan plazas disponibles. La cuota de cada actividad se determinará al momento de abrir el plazo de matrícula.