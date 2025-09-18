Valencia de Don Juan recupera su plantilla de la policía local

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Valencia de Don Juan recupera la plantilla completa de la Policía Local con sus cinco agentes en operativo a disposición de la seguridad ciudadana. La plantilla completa permitirá cubrir los turnos de mañana y tarde todas las semanas, así como organizar patrullas los fines de semana. Disponer de la plantilla completa, con cinco agentes, es un hecho que pone en valor el alcalde de la ciudad, José Jiménez, que asegura que es un plus para «garantizar los turnos» y un «beneficio para los ciudadanos». En los últimos meses se había visto reducida la plantilla por lo que la recuperación de los cinco agentes es algo de lo «que estamos muy satisfechos», ha recalcado Jiménez. «La seguridad es una prioridad para el Ayuntamiento y no escatimaremos esfuerzos en intentar proporcionarla a nuestros vecinos y visitantes» ha añadido el regidor. No obstante, el actual equipo de Gobierno señala que si por «razones familiares» algún miembro de la plantilla necesitase de cualquier tipo de cesión se estudiaría detenidamente. Desde esta semana ya está operativa la plantilla completa con sus cinco agentes.