Valencia de Don Juan inicia la remodelación de sus travesías

Valencia de Don Juan ya ha dado al inicio a la primera fase de las las obras para mejorar sus travesías, una adecuación que cuenta con un presupuesto de 500.000 euros a cargo de la Junta de Castilla y León y que tienen como objetivo implementar las medidas de seguridad vial de conductores y peatones. Además del asfaltado de las rotondas de las carreteras LE-512, LE-521, CL-621 y LE-510 se conllevará la renovación de la señalización horizontal, y el pintado de las travesías. Las obras incluyen la renovación de aceras en las inmediaciones de la residencia.