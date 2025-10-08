Diario de León

Valencia de Don Juan inicia la remodelación de sus travesías

El proyecto cuenta con un presupuesto de 500.000 euros.

Valencia de Don Juan ya ha dado al inicio a la primera fase de las las obras para mejorar sus travesías, una adecuación que cuenta con un presupuesto de 500.000 euros a cargo de la Junta de Castilla y León y que tienen como objetivo implementar las medidas de seguridad vial de conductores y peatones. Además del asfaltado de las rotondas de las carreteras LE-512, LE-521, CL-621 y LE-510 se conllevará la renovación de la señalización horizontal, y el pintado de las travesías. Las obras incluyen la renovación de aceras en las inmediaciones de la residencia.

