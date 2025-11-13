Valencia de Don Juan continúa con el plan para sacar adelante la tirolina

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan sigue con su intención de convertir en realidad la tirolina cuya licitacion fue anunciada el pasado mes de abril y que ha quedado desierta ante la ausencia de presentación de propuestas para llevarla a cabo. Una vez que el procedimiento se ha declarado desierto, el consitorio ha invitado a tres empresas para acometer los trabajos, sin que a día de hoy se haya producido la adjudicación. Este es el procedimiento que se suele hacer en casos como este.

El plan de la tirolina se trata de un «viaje» de alrededor de 30 segundos desde el Castillo de Valencia de Don Juan hasta las piscinas municipales. Un recorrido de 320 metros que el ayuntamiento sigue queriendo sacar adelante. En concreto, la estación de salida está prevista en la plaza de Santo Domingo y la llegada junto al polideportivo, en una parcela de titularidad municipal que se ubica junto al puente peatonal sobre la Isla. Así se refleja en la Plataforma de Contratación del Sector Público en la que se especifica que el proyecto no cuenta con finaciación de fondos europeos.

Ampliar la oferta de ocio

El pasado mes de abril, el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan sacó a licitación en la misma plataforma el expediente de contratación para la concesión del uso y explotación de este tirolina que permitirá ampliar la oferta de ocio en el municipio coyantino con una actividad «de gran impacto, atractiva y de importante repercusión promocional, pudiendo hacer uno de ella no solo en verano, sino también en cualquier otro momento del tal», tal y como se señalaba en el pliego de prescripciones técnicas.

El coste de este servicio, que tiene un periodo de explotación de cinco años es de 1.564 euros (más IVA), lo que supone un total de 7.820 euros por el conjunto de los cinco años.

«De instalaciones similares o proporcionales a esta en longitud, desnivel y velocidad, se puede deducir un coste de ejecución material estimado para una tirolina de estas características de unos 80.000 euros en el que se incluyen los costes derivados de la realización de estudio geotécnico e informes arqueológicos ya realizados por el Ayuntamiento de forma previa, y de necesaria repercusión al licitador», señala el proyecto que salió a la luz en abril.

Actuaciones previas

En aquel momento también se realizaron actuaciones previas encaminadas a la obtención de las autorizaciones sectoriales relativas a la ejecución del citado proyecto, como son las intervenciones en materia arqueológica y geotécnica, así como la autorización de la Confederación Hidrográfica para el vuelo sobre el cauce del río Esla, habiéndose obtenido informes favorables por parte de las administraciones afectadas y que se pudieron a disposición de los licitadores.

Aunque la licitación no ha quedado resuelta, la intención del consistorio coyantino es sacar adelante el proyecto, para lo que ha puesto en marcha los siguientes pasos que establece la legislación.