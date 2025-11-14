Mansurle fomenta el reciclaje de biorresiduos y la producción de compost entre los escolares

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Mancomunidad de Municipios del Sur de León (Mansurle) ha puesto en marcha una nueva acción educativa dirigida a los centros escolares de su territorio con el objetivo de sensibilizar a los más jóvenes sobre la correcta gestión de los residuos y, en particular, sobre la importancia del reciclaje de biorresiduos como vía para obtener compost de calidad.

La iniciativa, que se ha desarrollado en varios colegios de la zona, busca implicar directamente a los estudiantes en el proceso de compostaje, convencida de que la educación ambiental en edades tempranas es clave para generar hábitos sostenibles de futuro.

El taller comenzó con la elección y preparación del lugar donde se instalaría el compostador. A continuación, los alumnos participaron de forma activa en el montaje de los equipos y la puesta en marcha del proceso de compostaje, utilizando materiales orgánicos aportados para iniciar correctamente la descomposición. La actividad permitió a los escolares comprender, de manera práctica, cómo los restos de comida y podas pueden transformarse en un recurso útil para jardines y huertos escolares.

Como parte del programa, Mansurle entregó a cada colegio dos compostadores de 450 litros y un aireador, lo que suma ocho compostadores y cuatro aireadores distribuidos entre todos los centros incluidos en esta primera fase. Con este material, las escuelas podrán continuar el proceso de forma autónoma y convertir el compostaje en una actividad habitual.

Tras la realización de las sesiones informativas y los talleres prácticos, los técnicos de Mansurle llevarán a cabo un seguimiento periódico para garantizar que los compostadores funcionen adecuadamente