Emplea Rural forma a 15 alumnos en hostelería en Valencia de Don Juan

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El programa Emplea Rural: impulsando el talento en la hostelería clausuró con éxito su última edición en la mañana de este miércoles, en un acto al que asistió el Grupo Municipal Socialista de Valencia de Don Juan como muestra de apoyo a esta iniciativa de formación e integración en el medio rural.

El proyecto, promovido conjuntamente por la Fundación Mahou San Miguel, la Fundación Mapfre y la Fundación Accem, ha permitido que 15 alumnos de distintas nacionalidades reciban durante más de un mes formación especializada en el sector hostelero, de la mano del profesional local Pablo Delgado.

Desde el Grupo Municipal Socialista se puso en valor el trabajo desarrollado por las tres fundaciones, destacando que el programa reúne los elementos clave para generar oportunidades reales en el territorio: formación, integración social y acceso al empleo. Una combinación que facilita el asentamiento de nueva población en el medio rural y ofrece una respuesta a las dificultades actuales del sector hostelero para encontrar personal cualificado.

Asimismo, los socialistas recordaron la labor que Accem viene desarrollando en Valencia de Don Juan desde hace más de tres años, primero con el programa Emergencia Ucrania y actualmente a través de Protección Internacional, contribuyendo activamente a la integración social y al arraigo de población en el sur de la provincia de León.