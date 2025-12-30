Valencia de Don Juan afronta la recta final de las Navidades con una variada agenda de actividades que combinan tradición, deporte, ocio infantil y momentos llenos de magia. Durante los primeros días de enero, vecinos y visitantes pueden seguir disfrutando del ambiente navideño gracias a una programación pensada para todas las edades y repartida por distintos espacios del municipio.

Cabe recordar que la Nochevieja anticipada, una de las citas más participativas del calendario festivo, se celebró ya el pasado sábado, congregando a numerosos vecinos que quisieron adelantar las campanadas en un ambiente festivo y de convivencia, dando así el pistoletazo final a los actos centrales de estas Navidades.

El viernes 2 de enero la actividad comenzará a las 17.00 horas en las pistas de pádel con la celebración del Pádel Kintos 2026, una cita deportiva muy esperada. Ya por la tarde, a las 19.00 horas, el Jardín de los Patos acogerá un cuentacuentos navideño a cargo de Sara Trevis, una propuesta ideal para disfrutar en familia y sumergirse en el espíritu de la Navidad a través de las historias.

El sábado 3 de enero estará especialmente dedicado a los más pequeños. Desde las 11.00 a las 13.00 horas y nuevamente por la tarde, de 17.00 a 21.00 horas, la Plaza Santo Domingo se convertirá en un espacio mágico donde los niños podrán entregar su carta a los Reyes Magos de una forma diferente, accediendo al original Ascensor de la Navidad. Además, a las 17.00 horas, el Pabellón Vicente López será escenario del Fútbol Sala Kintos 2026, continuando con las actividades deportivas propias de estas fechas.

El domingo 4 de enero, entre las 17.00 y las 20.00 horas, el Frontón Municipal Vicente López acogerá un parque de atracciones e hinchables, dirigido a niños y niñas de entre 3 y 14 años, ofreciendo una tarde llena de diversión antes de la llegada de los Reyes Magos.

El momento más esperado llegará el lunes 5 de enero. A las 18.00 horas partirá desde la Plaza Mayor la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos, que recorrerá las calles de la localidad hasta llegar a la Plaza Santo Domingo, llenando de ilusión y emoción a grandes y pequeños. A las 18:30 horas, en el Auditorio Municipal, tendrá lugar la entrega de premios del Concurso de Decoración Navideña de Balcones, Fachadas y Escaparates 2025. Tras el acto, Sus Majestades los Reyes Magos compartirán saludos y sorpresas mágicas con todos los niños asistentes.

Durante estas fechas también continúa abierto el Mercado Navideño, ubicado en el Jardín de los Patos, que abre el 2, 3 y 4 de enero. El horario es los viernes de 18.00 a 21.00 horas y los sábados y domingos de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas, ofreciendo un espacio perfecto para pasear y disfrutar del ambiente festivo.

Asimismo, se puede visitar el Belén 2025-2026 en Expocoyanza, organizado por la Asociación Leonesa Amigos de los Belenes. Permanece abierto del 22 de diciembre al 6 de enero, de martes a viernes en horario de 18.00 a 20.00 horas y los sábados, domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas.

Desde el Ayuntamiento coyantino se recuerda que la programación navideña podría sufrir alguna modificación. Con esta completa agenda, Valencia de Don Juan se despide de la Navidad manteniendo viva la ilusión, la tradición y la participación vecinal hasta el último día de las fiestas.