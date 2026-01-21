Coyanza adquiere máquinaria por 80.000 euros

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan ha renovado y actualizado la maquinaria para el trabajo en jardines y parques gracias a la incorporación de diferentes máquinas y herramientas para este fin. Con una inversión total de 58.478 euros correspondiente al Fondo de Cohesión Territorial 2025 de la Junta de Castilla y León, según ha señalado el consistorio en un comunicado. También dentro de esta ayuda, el Consistorio coyantino ha adquirido equipos de aire acondicionado y bomba de calor y frío por un importe que asciende a 23.376 euros como parte de esta línea de ayudas de la Junta de Castilla y León. En total, el Ayuntamiento ha renovado parte de sus equipos de climatización y maquinaria de jardines gracias a 81.854 euros aportados por la Junta.