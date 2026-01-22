Talleres y ocio tecnológico para el público juvenil

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, a través de su Concejalía de Juventud, continúa con el calendario de actividades para el primer trimestre de 2026 en el Espacio Joven. Esta programación busca consolidar este centro como el epicentro de la vida social y formativa de los jóvenes coyantinos, equilibrando la oferta de entretenimiento digital con herramientas clave para el desarrollo personal y profesional. La iniciativa responde a la demanda de un espacio seguro y dinámico donde la juventud local pueda desarrollar sus habilidades en un entorno colaborativo.

En el ámbito del bienestar emocional, el Espacio Joven se posiciona como un recurso fundamental. Entre las actividades más destacadas se encuentra el Taller de Arte Terapia, programado para este jueves, donde los participantes explorarán la expresión creativa como vía de desahogo y autoconocimiento. A esta sesión se suma un ambicioso Taller de Autoestima que se desarrollará semanalmente desde el 26 de enero hasta mediados de marzo. Este programa extensivo pretende dotar a los jóvenes de estrategias psicológicas para afrontar los retos cotidianos, fortalecer su confianza y mejorar sus relaciones interpersonales en un ambiente de apoyo mutuo.

La oferta de ocio tecnológico y creativo también ocupa un lugar central durante los fines de semana de enero. Los jóvenes de entre 12 y 18 años disponen de una variada agenda que incluye desde torneos en la zona gamer con títulos como Rocket League o FIFA, hasta talleres de vanguardia como el uso de lápices 3D y la técnica de Diamond Paint. Estas actividades se complementan con dinámicas de grupo y escape rooms diseñados para fomentar el trabajo en equipo, ofreciendo una alternativa de ocio saludable que se aleja del sedentarismo y promueve la interacción social presencial.

De forma paralela a las actividades recreativas, el consistorio ha anunciado un importante impulso a la inserción laboral juvenil gracias a una subvención de más de cien mil euros. Estos fondos permitirán la contratación directa de jóvenes desempleados en el municipio, reforzando la estructura de servicios locales y ofreciendo una primera experiencia laboral de calidad. Esta medida se alinea con el esfuerzo municipal por retener el talento joven y proporcionar oportunidades reales de futuro dentro de la comarca, vinculando la formación recibida en el centro con la empleabilidad real.

Finalmente, el área de juventud recuerda que ya se encuentra abierto el plazo para participar en el esperado Concurso Desfile de Carnaval 2026. Los grupos y peñas interesados tienen hasta el 6 de febrero para formalizar su inscripción en las oficinas municipales, asegurando así su presencia en uno de los eventos más multitudinarios del año.