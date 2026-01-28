Valencia de Don Juan entrega 14 nuevos cheques bebé

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Valencia de Don Juan apuesta por fijar población en el medio rural y ese es el objetivo de las medidas que impulsa el ayuntamiento coyantino para apoyar a las familias del municipio a través de la Concejalía de Servicios Sociales.

Entre ellas, destaca el conocido como ‘cheque bebé’ , que llega en forma de respaldo económico para aquellos vecinos que quieran aumentar la familia. Se trata de una ayuda de 400 euros destinada a las familias coyantinas que han tenido un nacimiento, siempre que cumplan los requisitos recogidos en las bases de la convocatoria.

Más detalles

El pasado viernes se realizó la entrega de un total de 14 ayudas, correspondientes al segundo semestre del año 2024 y al primer semestre del pasado 2025, según ha detallado el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan.

Aunque el temporal de frío y nieve se dejó sentir en buena parte de la provincia el día de la entrega y motivó que solo unas pocas familias pudiesen acudir al acto, no desmereció la importancia del encuentro.

Agradecimiento

La entrega estuvo presidida por el alcalde, José Jiménez, quien destacó este apoyo como un «agradecimiento» a las familias por elegir Valencia de Don Juan para desarrollar su vida.

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Donata Álvarez de la Varga, subrayó que el municipio mantiene un buen número de nacimientos, poniendo en valor la importancia de seguir acompañando a las familias en cada nueva etapa y reforzando el compromiso del Ayuntamiento con el futuro de la localidad.

Con esta iniciativa, «el Ayuntamiento continúa ofreciendo este respaldo económico a las familias coyantinas en un momento tan importante como la llegada de un nuevo miembro al hogar», ha asegurado el consistorio.

El apoyo económico a las familias para facilitar que se amplíen con hijos es una de las iniciativas de los distintos ayuntamientos del medio rural de la España Vaciada para poner freno a la despoblación, una de las grandes lacras que sufren los pueblos desde hace décadas y contra la que luchan los municipios como el de Valencia de Don Juan.