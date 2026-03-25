El PSOE critica la gestión del actual equipo de gobierno de Valencia de Don Juan

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado la situación de «falta de rumbo» en el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, criticando que el pacto entre PP y UPL «ni gestiona el presente ni tiene un proyecto de futuro» para el municipio.

Desde el PSOE aseguran que la ausencia de una hoja de ruta está afectando directamente a los servicios públicos, señalando como ejemplos el cierre del Espacio Joven sin previsión de reapertura y la renuncia a iniciativas como la creación de un área de coworking. Asimismo, reprochan al equipo de gobierno no haber buscado alternativas durante las obras de la Casa de Cultura para mantener activos estos servicios.

Los socialistas consideran que se ha producido un retroceso respecto a etapas anteriores, pasando de un modelo de actividad durante todo el año a una gestión centrada principalmente en la época estival. En este sentido, critican la priorización de inversiones en infraestructuras de verano frente a otros proyectos que, a su juicio, mejorarían la calidad de vida diaria de los vecinos.

También apuntan al incumplimiento de propuestas como la continuidad del programa de bailes para mayores o espacios para el teletrabajo.