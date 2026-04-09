Un sondeo garantizará el agua potable en Carbajal de Fuentes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Fuentes de Carbajal ha puesto en marcha los trámites para la ejecución de un nuevo sondeo de agua potable en la localidad de Carbajal de Fuentes. El motivo principal de esta licitación es la detección de graves deficiencias estructurales en el pozo actual, situado junto a la iglesia del pueblo. Tras una inspección técnica, se ha comprobado que la tubería de acero está desplazada e inclinada, lo que impide que la bomba baje a la profundidad necesaria y provoca un suministro insuficiente, un problema que se acentúa durante la época estival debido al aumento de la demanda con el incremento de población.

La obra cuenta con 85.000 euros de la Diputación de León, tras haber sido incluido el municipio como beneficiario del Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios (Plan IOS 2025) en su tercera fase. Gracias a esta subvención, el consistorio podrá acometer una inversión necesaria para asegurar que el acceso al agua potable no sufra interrupciones en el futuro.

La nueva perforación se llevará a cabo en una ubicación estratégica, situada junto a las instalaciones actuales en la calle Costanilla. Esta decisión permitirá al Ayuntamiento optimizar costes, ya que se aprovecharán la caseta de control y el sistema eléctrico existente, que se encuentran en perfectas condiciones.

Según se recoge en el proyecto técnico, ara asegurar el éxito de la captación, el nuevo pozo alcanzará una profundidad aproximada de 290 metros. Durante el proceso de obra, se realizarán estudios del terreno para determinar los puntos exactos de extracción y garantizar que el agua sea de la mejor calidad. Además, se aplicarán técnicas de sellado para evitar cualquier tipo de contaminación del acuífero, asegurando así un recurso hídrico sostenible y seguro para todos los vecinos.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Fuentes de Carbajal reafirma su compromiso con la mejora de los servicios básicos y la calidad de vida en sus núcleos de población, resolviendo una de las demandas más urgentes de la comunidad.