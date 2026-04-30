La Semana Cultural de Valencia de Don Juan llena de actividad este fin de semana

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Semana Cultural de Valencia de Don Juan regresa del 2 al 9 de mayo con un amplio programa de propuestas culturales que abarcan música, teatro, tradición y actividades educativas, en una cita ya consolidada en el calendario coyantino.

La inauguración tendrá lugar el sábado 2 de mayo con la recreación del Concilio de Coyanza, a cargo de la Asociación Cultural El Trovador Leon, a las 19.00 horas en el Auditorio Municipal.

El domingo 3 de mayo la programación continuará con dos citas relevantes: a las 13.15 horas, la Plaza Mayor acogerá la actuación del Grupo de Danzas Coyanza, y por la tarde, a las 19.00 horas, el Colegio PP. Agustinos será escenario de la obra de teatro cómico «Madre no hay más que muchas», representada por Actuarte León.

A lo largo de la semana se sucederán encuentros literarios, rutas culturales, conciertos y actividades escolares, hasta la clausura del 9 de mayo, que se celebrará a las 14.00 horas, entre otros actos, una degustación olla ferroviara en la antigua estación de tren.

Además, durante los días 2 y 3 de mayo, el municipio acogerá una exhibición de murales de arte callejero, sumando propuestas al aire libre en el inicio de esta edición.