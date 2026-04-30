Villaquejida celebra Santo Toribio 2026 con el Toro de Cajón como gran atractivo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Villaquejida se prepara para vivir sus días grandes en honor a Santo Toribio de Mogrovejo. Tras el preámbulo religioso del pasado 27 de abril, que contó con la presencia del Obispo de León para la solemne misa y procesión, la localidad retoma la actividad este fin de semana.

El gran protagonista de esta edición será el I Toro de Cajón, un evento que ha despertado una enorme expectación entre los aficionados de la comarca. La cita tendrá lugar el sábado 2 de mayo a las 17.30 horas en la calle El Ejido. Bajo la organización de la Asociación Taurina La Monumental, se soltará un imponente ejemplar para un recorrido urbano que promete adrenalina y emoción.

Este acto central se complementará con actividades para los más pequeños, como los Chiqui bueyes a mediodía.

La música y la gastronomía popular servirán de hilo conductor durante todo el fin de semana. Desde el Bingo Loco Musical del viernes hasta las actuaciones de gran formato del sábado noche, como la Orquesta Grupo Cero y el tour Nostra Notte, el Centro Cultural será el epicentro del baile. En el apartado culinario, las citas imprescindibles serán la hamburguesada del viernes y el tradicional Bollo Preñao del sábado noche, para el cual los interesados deberán adquirir sus tickets en el Ayuntamiento.

El broche de oro llegará el domingo con la Pendonada y el alzado de pendones en el Polideportivo a partir de las 11.45 horas, y el desfile tras la misa.