Homenaje a las Islas Baleares en Iberqueso

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Valencia de Don Juan se prepara para recibir este fin de semana la quinta edición de Iberqueso, una cita consolidada que reúne a los principales productores y expertos del sector lácteo. A través de un programa que combina educación, gastronomía y espectáculos culinarios, el evento se reafirma como un punto de encuentro clave para el sector agroalimentario de la provincia de León.

La actividad comenzará oficialmente el sábado 16 de mayo con la apertura de puertas a las 11.00 horas, seguida de la inauguración institucional a las 12.00 horas. Este acto contará con la participación del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones. En esta ocasión, la feria rinde un especial homenaje a las Islas Baleares, designadas como Región Invitada para poner en valor su dilatada y prestigiosa tradición quesera.

Más allá de su vertiente comercial, Iberqueso se presenta como un centro de divulgación y aprendizaje sobre la cultura del queso. Entre las actividades más destacadas se encuentra el taller «Conoce el queso con tus sentidos», impartido por el Grupo de Investigación Balast de la Universidad de León, donde los asistentes podrán profundizar en el análisis sensorial y las propiedades de este producto. Asimismo, el público adulto tendrá la oportunidad de disfrutar de catas-maridaje especializadas de la mano de referentes como Bodegas Jagatas y Quesos Praizal.

El fomento de la cultura gastronómica entre los niños también ocupa un lugar central en la programación. A través de las clases de cocina de Dolcetriz y los talleres creativos de Vallelongo, los más pequeños podrán acercarse al mundo lácteo de forma lúdica. Una de las propuestas más innovadoras de esta edición será el «Piano de queso», una actividad diseñada para despertar la curiosidad y la creatividad infantil mediante la interacción con el producto.

La agenda del fin de semana se completará con una oferta cultural y de ocio diversificada que se extenderá durante toda la jornada del domingo 17 de mayo. El Museo del Castillo celebrará una jornada de puertas abiertas para todos.