Tráfico lento en la calle Carlos Pinilla de Coyanza

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El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan avanza en seguridad vial con la semipeatonalización de un tramo de la calle Carlos Pinilla. Las obras han comenzado a ejecutarse este miércoles y cuenta con una inversión de 44.554 euros correspondientes a una subvención de la Junta de Castilla y León. Este tramo, con gran actividad comercial, se «elevará» con la instalación de un paso sobreelevado. Esta zona será de baja velocidad, quedando a 10 km por hora. El acondicionamiento de esta zona finalizará en unos días cuando se complete el paso con el correspondiente pintado. Una actuación que requerirá el corte de la zona para que la pintura se adhiera por completo. La actuación se completa con el asfaltado de dos pequeñas zonas ajardinadas del entorno que han sido eliminadas para optimizar la circulación en el centro de la ciudad.