Matadeón de los Oteros licita obras de mejora de accesos por 102.700 €

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Matadeón de los Oteros ha sacado a licitación las obras de pavimentación de calles y accesos, un proyecto valorado en 102.700 euros que permitirá mejorar infraestructuras viarias en las localidades de Matadeón de los Oteros, Fontanil de los Oteros y Santa María de los Oteros.

La actuación contempla la pavimentación de accesos a cementerios y núcleos urbanos, así como la renovación de calles y la mejora del drenaje y la seguridad vial. El plazo previsto para la ejecución de las obras será de tres meses y el periodo de garantía de un año. En Matadeón de los Oteros se acometerán dos intervenciones. La primera consistirá en la pavimentación del acceso al cementerio desde la nueva carretera construida por la Junta de Castilla y León, mediante un nuevo vial asfaltado y pasos salvacunetas. También se acondicionará una zona de estacionamiento junto al camposanto. La segunda actuación permitirá mejorar el acceso al núcleo urbano desde la Calle Sur, creando una nueva conexión con la carretera autonómica mediante una plataforma asfaltada y de limpieza de cunetas. En Fontanil de los Oteros se urbanizará el acceso al cementerio con un nuevo vial asfaltado y mejoras de drenaje para evitar acumulaciones de agua. Por último, en Santa María de los Oteros se renovará la calle Camino de la Iglesia, donde se construirán nuevas aceras con adoquín tipo románico y se asfaltará la calzada