Valencia de Don Juan reúne a sus mayores en la convivencia anual

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan se encuentra inmerso en la celebración de su Semana del Mayor 2026, una iniciativa que se desarrolla desde el pasado martes hasta el este viernes 29 de mayo y que tiene su punto álgido este jueves 28 de mayo con la celebración del evento central de las jornadas, la XXVI Convivencia de Asociaciones de Mayores. Este encuentro , que se desarrollará en horario de 10.00 a 20.00 horas, incluye un amplio abanico de actos, con una misa solemne a las 11.30 horas y juegos populares como la rana, la tarusa y los pucheros a partir de las 12.30 horas.

A las 13.30 horas dará comienzo el clásico «baile vermut», que coincidirá con la recepción oficial de las autoridades locales. Justo después, a las 14.00 horas, se procederá al acto institucional de entrega de recuerdos a todas las asociaciones participantes en agradecimiento a su labor diaria y su asistencia. La hora de la comida ofrecerá dos opciones, la modalidad de «cada uno con su cesta» o la posibilidad de sumarse a una gran paellada popular por un precio de 9,00 € por persona.

La tarde continuará a las 16.30 horas con la entrega de trofeos de los juegos matutinos y una rifa benéfica, para dar paso a las 17.30 horas al gran baile fin de fiesta con grupo musical en directo. El regreso de los participantes a sus hogares está programado entre las 19.00 y las 20.00 horas.

Las actividades formativas se cerrarán el viernes 29 de mayo por la tardecon el taller práctico «Tu móvil puede hacer mucho más por ti» y con una gran chocolatada popular que dará un toque dulce a la clausura.