Las primeras piscinas que abrirán en León se ponen a punto

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan está acometiendo los trabajos previos para la poder abrir las piscinas municipales en los próximos días. El complejo deportivo, el mayor de la provincia, cuenta entre sus instalaciones con un parque multiaventura que recibe a diario visitas de colegios, grupos y particulares, lo que ha permitido que se consolide «como una referencia de ocio activo en la provincia».

El consistorio señala en un comunicado que está trabajando con «el objetivo de garantizar «unas instalaciones seguras, limpias y plenamente operativas desde el primer día», por lo que se están ultimando tareas de mantenimiento, adecuación y control sanitario.

Dadas las altas temperaturas con las que se ha iniciado junio, el Ayuntamiento coyantino espera que la afluencia sea notable desde los primeros días y subraya que «el complejo acuático de Valencia de Don Juan goza de gran popularidad y es visitado cada verano por miles de visitantes».

Trabajos en la zona de césped del complejo deportivoDL

El Ayuntamiento tiene intención de ampliar próximamente la oferta de ocio en el complejo. La pasada primavera ha sacado a licitación el suministro, instalación, proyecto, y servicios asociados para la ejecución de dos toboganes con hidrofrenado y sus elementos euxiliares, tal y como se refleja en la Plataforma de Contratación del Sector Público. A

Ahí se especifica que la actuación incluye todas las necesidades para la recepción final de la instalación que se define en el anteproyecto, expuesto en la plataforma, e incluso el mantenimiento de las instalaciones durante la primera temporada y que, como paso previo para la contratación se ha elaborado el anteproyecto.

El nuevo espacio se ubicará en el sureste del tobogán rápido y la piscina de olas y los dos nuevos elementos estarán doce metros de altura, tendrán forma tubular y zonas de hidrofrenado para garantizar la seguridad de los usuarios. Además, contarán con zonas abiertas y cerradas para mejorar la experiencia.

Por otro lado, el Aventura Park Mr Shark continúa funcionando a pleno rendimiento. Durante estas semanas ha recibido numerosas visitas organizadas por centros escolares, asociaciones juveniles y grupos particulares procedentes de León y provincias limítrofes. Esta instalación ofrece actividades como tirolinas, circuitos de aventura de varios niveles para todas las edades.

El parque de aventura recibe la visita de los colegiosDL

Ambas propuestas «refuerzan la apuesta del Ayuntamiento por un ocio saludable, seguro e inclusivo durante todo el periodo estival», señala el comunicado, que incide en que toda la información relativa a horarios, tarifas e inscripciones estará disponible próximamente en los canales oficiales municipales.