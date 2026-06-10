Valencia de Don Juan abrirá sus piscinas el día 19

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las piscinas municipales de Valencia de Don Juan abrirán sus puertas el próximo 19 de junio, dando inicio a una nueva temporada estival en uno de los complejos acuáticos de mayor tamaño de Castilla y León. El Ayuntamiento se encuentra ultimando los trabajos de puesta a punto de las instalaciones para que el recinto pueda recibir a los primeros usuarios con todos sus servicios disponibles.

La apertura de las piscinas marca tradicionalmente el comienzo del verano en la localidad, que durante los meses estivales recibe a numerosos visitantes atraídos por una oferta de ocio vinculada al agua y a las actividades al aire libre.

El complejo ocupa una superficie cercana a los 160.000 metros cuadrados, de los que más de 120.000 corresponden a zonas verdes, mientras que las distintas piscinas suman más de 5.000 metros cuadrados de lámina de agua. Estas dimensiones convierten al recinto en uno de los principales espacios de ocio del sur de la provincia leonesa.

Uno de los elementos más representativos del complejo es la piscina de olas, que cuenta con una superficie próxima a los 700 metros cuadrados y una profundidad variable entre los cero y los 1,80 metros. Su diseño, con una forma que recuerda a una guitarra, se ha convertido en una de las imágenes más conocidas de las instalaciones.

La oferta acuática incluye también una amplia zona destinada al público infantil. Destaca el conocido dragón coyantino, una estructura de juegos situada en una piscina de 580 metros cuadrados y poca profundidad, equipada con plataformas, chorros de agua y toboganes adaptados para los más pequeños.

Para quienes buscan atracciones de mayor intensidad, el recinto dispone de una piscina con toboganes rápidos, además de otra piscina lúdica con dos toboganes adicionales. La oferta se completa con una zona específica de juegos acuáticos para bebés, una piscina infantil, una piscina olímpica y diversos espacios adaptados a todas las edades.

Las instalaciones no se limitan al uso acuático. En el interior del complejo existe un parque de aventura, con acceso independiente, así como varias pistas deportivas para la práctica de fútbol, baloncesto, tenis, pádel, voleibol y tenis de mesa, entre otras disciplinas.

El recinto cuenta además con una oferta de hostelería integrada por kioscos, cafetería y restaurante, lo que permite a los usuarios permanecer durante toda la jornada sin salir de las instalaciones.

Las piscinas municipales de Valencia de Don Juan constituyen uno de los principales recursos turísticos y de ocio del municipio durante el verano y representan un importante foco de atracción tanto para los vecinos de la comarca como para visitantes de otros puntos de la provincia y de comunidades limítrofes. Con la apertura prevista para el 19 de junio, el Ayuntamiento dará inicio a una nueva campaña estival en un espacio que cada año concentra una parte destacada de la actividad turística de la localidad.