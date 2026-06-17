Valencia abre las piscinas coincidiendo con la primera ola de calor del verano

Todo está preparado para disfruta de una nueva temporada de baño y diversión en Valencia.dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan abrirá este viernes, 19 de junio, las piscinas municipales para dar comienzo a una nueva temporada de verano en uno de los complejos acuáticos más importantes de Castilla y León. La apertura coincide con la llegada de una ola de calor a la provincia de León, convirtiendo estas instalaciones en uno de los principales destinos de ocio y refresco de la comarca.

Las piscinas municipales de Valencia de Don Juan forman parte de un recinto de cerca de 160.000 metros cuadrados que cuenta con más de 5.000 metros cuadrados de lámina de agua y alrededor de 120.000 metros cuadrados de zonas verdes, unas dimensiones que lo convierten en el complejo acuático de referencia de la comunidad autónoma.

Entre sus principales atractivos destaca la popular piscina de olas, con casi 700 metros cuadrados de superficie y una singular forma de guitarra que la ha convertido en uno de los iconos del recinto. A ella se suman espacios diseñados para todos los públicos, desde áreas infantiles hasta piscinas destinadas al deporte y la diversión familiar.

Uno de los puntos más visitados por los más pequeños es el conocido dragón coyantino, una gran torre de juegos acuáticos situada en una piscina de 580 metros cuadrados y escasa profundidad, donde plataformas, toboganes y chorros de agua garantizan horas de entretenimiento. Para quienes buscan emociones más intensas, el complejo dispone además de toboganes rápidos instalados en una piscina específica para este tipo de atracciones.

La oferta se completa con una piscina lúdica equipada con dos toboganes, una zona de juegos acuáticos para bebés, una amplia lámina de agua interactiva, una piscina olímpica y otra destinada exclusivamente a los más pequeños.

Más allá del agua, el recinto ofrece numerosas alternativas de ocio y deporte. En sus instalaciones se encuentra un parque de aventura —con acceso independiente— y varias pistas para la práctica de disciplinas como fútbol, baloncesto, tenis, pádel, voleibol o tenis de mesa.

La hostelería constituye otro de los puntos fuertes del complejo, que dispone de varios kioscos, cafetería y restaurante para que los usuarios puedan disfrutar de una jornada completa sin salir del recinto.

Desde el Ayuntamiento se ha informado además de que se han reforzado las medidas de seguridad, higiene y mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones durante toda la temporada estival.

Los interesados en consultar horarios, tarifas o la programación de actividades de verano podrán obtener toda la información a través de las oficinas municipales o en la página web del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan.