Valencia de Don Juan se funde desde el sábado en las tradiciones leonesas

Publicado por Rubén García Valencia De Don Juan Creado: Actualizado:

Valencia de Don Juan acoge este fin de semana en el Jardin de los Patos acogerá la IV Feria de Manxares y Añoranzas, un evento organizado por el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, con la colaboración de la Asociación Cultural «Pendones del Reino de León», la Federación de Deportes Autóctonos de Castilla y León y la Asociación Española del Mastín Español, entre otros.

La feria abrirá sus puertas el sábado a las 12.00 horas coincidiendo con la exposición monográfica del perro mastín español. A las 12.30 horas tendrá lugar la inauguración oficial de la feria a cargo del jefe de Servicio Territorial de Agricultura, Fidentino Reyero quien, homenajeará al agricultor del año. Posteriormente inaugurará la escultura «El León del Pote», obra del escultor Cosme Damián Paredes Moreno. A las 13.00 horas el grupo de Panderetas Raigal ofrecerá con una actuación musical. Los eventos reanudarán a las 18.00 horas con una exhibición de lucha leonesa organizada por la federación. Ya de noche a las 22.00 horas en el Auditorio Municipal la orquestina de León presentará «Entre tangos y agarraos», un espectaculo músico-teatral que recrea el concepto de verbena y café musical de los años 30. La fiesta llega a su final el sábado con un concurso de recortadores en la plaza de toros con novillos de toropasión a las 23.00 horas.

El domingo a las 12.30 tendrá lugar la procesión de los pendones y pasacalles del Grupo de Folklore Tradicional «Atarce», Grupo de Danzas Coyanza y de la Agrupación de Gaitas Virgen del Camino. A las 13.30 horas el Grupo de Folklore Tradicional «Atarce», Grupo de Danzas Coyanza y la Agrupación de Gaitas Virgen del Caminopara actuarán en el Jardín de los Patos. A mitad de tarde, sobre las 18.00 horas, dará comienzo el Campeonato Provincial de Deportes Autóctonos organizado por la Federación de Deportes Autóctonos de Castilla y León. Por último en un período de dos horas de 20.00 a 22.00 horas los mayores bailan cerrando la feria.