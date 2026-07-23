Francis Giganto, una vida dedicada al vino de León

Francis Giganto será el encargado de pronunciar este año el pregón inaugural de la Feria del Vino de la DO León, un reconocimiento que llega apenas un año después de recibir el Premio Envero 2025, con el que el Consejo Regulador distinguió su extensa trayectoria profesional y su contribución al sector vitivinícola leonés.

Titulado en Enología por la escuela de Requena, considerada en su momento uno de los centros de referencia en España para la formación de especialistas del vino, Giganto acumula más de cuarenta años de experiencia profesional. Sus primeros pasos los dio en Galicia, en la Denominación de Origen Valdeorras, aunque pronto regresó a León para desarrollar prácticamente toda su carrera en algunas de las principales bodegas y cooperativas de la provincia.

Siempre estrechamente vinculado a la evolución de los vinos de la tierra, vivió en primera persona el nacimiento y consolidación de las figuras de calidad que han marcado el devenir del sector, desde los primeros pasos de Vinos de la Tierra de León hasta la actual Denominación de Origen León. Su etapa profesional concluyó el pasado 31 de agosto con su jubilación en la Cooperativa Comarcal de Valdevimbre, poniendo fin a una trayectoria que él mismo resume como «toda una vida».

Giganto afronta ahora el papel de pregonero con una mezcla de orgullo, responsabilidad e ilusión. Reconoce que supone un honor dirigirse a un sector al que ha dedicado toda su vida profesional y por el que sigue sintiendo una profunda pasión. No en vano, ha sido testigo directo de la extraordinaria transformación experimentada por la vitivinicultura leonesa durante las últimas décadas.

A su juicio, los cambios han sido profundos y afectan a todos los ámbitos de la actividad vitivinícola. «Ha evolucionado todo mucho, como la vida misma», explica. Desde la forma de trabajar el viñedo hasta los sistemas de vendimia, pasando por la modernización de las bodegas y la incorporación de nuevas tecnologías y controles de calidad, el sector ha experimentado una auténtica revolución. «Los vinos que elaborábamos hace cuarenta años poco tienen que ver con los actuales. Hoy existe un conocimiento técnico mucho mayor y una preocupación constante por hacer las cosas cada vez mejor», señala.

Pero la evolución no se limita únicamente a los procesos de elaboración. También han cambiado los consumidores. Según Giganto, el cliente actual está mucho más informado y es más exigente, lo que obliga a productores y bodegueros a mantener una mejora continua. «Nuestros clientes demandan calidad, personalidad y autenticidad. Tenemos que estar a la altura de esas expectativas y responder con vinos cada vez mejores», afirma.

Esa evolución, añade, se refleja claramente en el reconocimiento que han alcanzado los vinos de la denominación. Para el veterano enólogo, la DO León se encuentra hoy en condiciones de competir de tú a tú con las principales zonas productoras del país. «No tenemos nada que envidiar a nadie. Nuestros vinos están entre los mejores de España y así lo demuestran los numerosos premios y distinciones que obtienen cada año en concursos nacionales e internacionales», destaca.

Giganto considera que este posicionamiento es fruto de décadas de esfuerzo colectivo por parte de viticultores, cooperativas, bodegas y técnicos que han creído en el potencial de las variedades autóctonas.

Su nombramiento como pregonero representa también un homenaje a toda una generación de profesionales que contribuyeron a modernizar el viñedo leonés y a situar los vinos de la DO León en el lugar que actualmente ocupan. Es un reconocimiento a toda una trayectoria.